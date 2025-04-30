Ерохин: в третьем классе бросил монетку в Мойку, чтобы когда-нибудь вернуться в Петербург

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал, как в детстве загадал вернуться в Санкт-Петербург. За сине-бело-голубых хавбек выступает с 2017 года. Ранее футболист играл за «Ростов», «Урал» и «Краснодар».

«Первый раз я побывал в питерском метро в третьем классе. Тогда нас водили на экскурсию по петербургскому метрополитену. Я очень впечатлился, потому что это метро — одно из самых глубоких в мире. Кстати, именно в тот приезд я бросил монетку в реку Мойку и загадал желание, чтобы когда-нибудь вернуться в Петербург. Очень рад, что оно сбылось», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.