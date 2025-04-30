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Стали известны показатели xG «Динамо» и «Зенита», которые сыграли вничью в матче РПЛ

Стали известны показатели xG «Динамо» и «Зенита», которые сыграли вничью в матче РПЛ
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Санкт-петербургский «Зенит» набрал 1,52 xG (ожидаемые голы) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо», но при этом не сумел добиться победы (1:1). Показатель бело-голубых в этой встрече — 0,63 xG. Об этом сообщает телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 18'     1:1 Гладышев – 41'    

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко). «Динамо», в свою очередь, располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 47 очков.

В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с самарскими «Крыльями Советов» на выезде.

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