«Это даже не обсуждается». ЦСКА продлит контракт с Абдулкадыровым
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Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о продлении контракта с Джамалутдином Абдулкадыровым. Защитник недавно дебютировал за армейскую команду в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44' 1:1 Барко – 87' 1:2 Бистрович – 89'
Удаления: Бабич – 90+3' / нет
«С Абдулкадыровым контракт в любом случае будет продлён, это даже не обсуждается. К этому уже есть предпосылки», — приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».
«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 48 очков за 26 матчей. ЦСКА располагается на третьей строчке, заработав 51 очко. На первом месте находится «Краснодар» (58).
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