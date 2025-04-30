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Григорян покинул пост главного тренера медиаклуба «СиндЕкат»

Григорян покинул пост главного тренера медиаклуба «СиндЕкат»
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Известный российский специалист Александр Григорян покинул пост главного тренера «СиндЕката», о чём медийный клуб сообщил в соцсетях.

«Решение об уходе было принято совместно с руководством клуба по взаимному согласию сторон из-за разных взглядов на жизнь и работу. Игроки продолжают готовиться ко второму туру МФЛ в обычном режиме.

Мы благодарим Александра Витальевича за работу и желаем больших успехов в будущем!» — написала пресс-служба «СиндЕката» в телеграм-канале.

Напомним, «СиндЕкат» — медийный футбольный клуб из Екатеринбурга. Одним из его основателей является экс-футболист «Урала» Анатолий Герк.

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