Григорян покинул пост главного тренера медиаклуба «СиндЕкат»

Известный российский специалист Александр Григорян покинул пост главного тренера «СиндЕката», о чём медийный клуб сообщил в соцсетях.

«Решение об уходе было принято совместно с руководством клуба по взаимному согласию сторон из-за разных взглядов на жизнь и работу. Игроки продолжают готовиться ко второму туру МФЛ в обычном режиме.

Мы благодарим Александра Витальевича за работу и желаем больших успехов в будущем!» — написала пресс-служба «СиндЕката» в телеграм-канале.

Напомним, «СиндЕкат» — медийный футбольный клуб из Екатеринбурга. Одним из его основателей является экс-футболист «Урала» Анатолий Герк.