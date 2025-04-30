Сенников высказался о возможной отставке Галактионова из «Локомотива»

Российский экс-футболист Дмитрий Сенников отреагировал на слухи о возможной отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера «Локомотива».

«Перед Галактионовым ставили задачи. Наверное, есть опция прекращения сотрудничества, если задачи не выполнят. Все команды в верхней части таблицы достаточно равные. Я не вижу ничего страшного, если займут шестое место. Политика клуба — развивать своих воспитанников. Они работают продуктивно. Вот если бы «Локомотив» был ниже «Рубина» или «Крыльев Советов», тогда можно было бы задуматься о будущем тренера. Я бы не делал поспешных выводов. Галактионов стабильно работает», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.