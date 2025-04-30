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Кечинов: если «Спартак» выиграет Кубок России, сезон для них будет удачным

Кечинов: если «Спартак» выиграет Кубок России, сезон для них будет удачным
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Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о победе красно-белых в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Спартаку» надо отдать должное, что он собрался в нужный момент. У меня были опасения, что после поражения от ЦСКА команда будет не в лучшем эмоциональном состоянии. Но красно-белые вышли хорошо и сыграли очень достойно. Понятно, что никто не ожидал лёгкой прогулки с «Динамо». Футболисты «Спартака» молодцы, что на данном этапе выиграли самый важный матч.

Если в чемпионате практически нет шансов на золото, в Кубке России очень хорошая возможность выиграть титул. Если «Спартак» заберёт только Кубок, сезон для них будет удачным — команда сделает шажок вперёд. В прошлом году красно-белые заняли пятое место и остались без трофея», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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