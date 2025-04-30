Кечинов: если «Спартак» выиграет Кубок России, сезон для них будет удачным

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о победе красно-белых в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Спартаку» надо отдать должное, что он собрался в нужный момент. У меня были опасения, что после поражения от ЦСКА команда будет не в лучшем эмоциональном состоянии. Но красно-белые вышли хорошо и сыграли очень достойно. Понятно, что никто не ожидал лёгкой прогулки с «Динамо». Футболисты «Спартака» молодцы, что на данном этапе выиграли самый важный матч.

Если в чемпионате практически нет шансов на золото, в Кубке России очень хорошая возможность выиграть титул. Если «Спартак» заберёт только Кубок, сезон для них будет удачным — команда сделает шажок вперёд. В прошлом году красно-белые заняли пятое место и остались без трофея», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.