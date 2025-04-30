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«Фаворита нет». Дмитрий Пятибратов — о предстоящем матче между ЦСКА и «Зенитом»

«Фаворита нет». Дмитрий Пятибратов — о предстоящем матче между ЦСКА и «Зенитом»
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Бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов поделился ожиданиями от предстоящего матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и «Зенитом».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Фаворита нет — это на 100%. Потому что сейчас психологическое состояние на стороне ЦСКА. Они выиграли у «Спартака», у них позитив. «Зениту» же тяжело, потому что сейчас они в несвойственной им роли. Раньше они шли спокойно в чемпионате, а сейчас есть проигрышная, на данный момент, позиция в чемпионате. Так что Кубок очень важен. В год 100‑летия клуб им нужно все трофеи забирать. Так что фаворита нет. А футбол будет яркий и интересный», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

Финальный матч Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 30 апреля. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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