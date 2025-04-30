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Гендиректор ЦСКА Бабаев: вклад Алеррандро и Вильягры в результаты команды нулевой

Гендиректор ЦСКА Бабаев: вклад Алеррандро и Вильягры в результаты команды нулевой
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил вклад в результаты команды нападающего Алеррандро и полузащитника Родриго Вильягры.

— Довольны ли в клубе трансферами Алеррандро и Вильягры?
— Нам пока нечем похвастаться. Пока вклад новичков в те результаты, которые достигнуты на текущий момент, можно сказать, нулевой. Я уверен, что им нужно время, особенно это касается латиноамериканских футболистов, которые приезжают из другого климата и менталитета. Мы с этим тоже сталкивались. Я уверен, что ребята принесут пользу. Конечно, хотелось бы, чтобы это было раньше, но уж как получится, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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