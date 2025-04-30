Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Титов — о Гарсии из «Спартака»: повторяется история Угальде

Титов — о Гарсии из «Спартака»: повторяется история Угальде
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов отреагировал на дебютный гол нападающего Ливая Гарсии в составе красно-белых. Он отметился забитым мячом в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России с московским «Динамо» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Гарсия наконец-то забил: повторяется история Угальде. Он долго не мог забить, потом пошло, сейчас матчей восемь не забивает, но всё равно остаётся лидером бомбардирской гонки РПЛ. Допускаю, что и с Гарсией будет так. Команде хочется, чтобы каждый нападающий забивал, чем больше, тем лучше. Пожелаю Гарсии сбросить все оковы, чтобы он начал забивать. Данные у него великолепные, но что-то было не так. Это вопрос адаптации», — приводит слова Титова Metaratings.

Материалы по теме
«Не стоит он 20 млн». Ловчев отреагировал на первый гол Ливая Гарсии за «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android