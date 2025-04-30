Титов — о Гарсии из «Спартака»: повторяется история Угальде
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов отреагировал на дебютный гол нападающего Ливая Гарсии в составе красно-белых. Он отметился забитым мячом в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России с московским «Динамо» (2:1).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14' 1:1 Денисов – 20' 2:1 Гарсия – 50'
«Гарсия наконец-то забил: повторяется история Угальде. Он долго не мог забить, потом пошло, сейчас матчей восемь не забивает, но всё равно остаётся лидером бомбардирской гонки РПЛ. Допускаю, что и с Гарсией будет так. Команде хочется, чтобы каждый нападающий забивал, чем больше, тем лучше. Пожелаю Гарсии сбросить все оковы, чтобы он начал забивать. Данные у него великолепные, но что-то было не так. Это вопрос адаптации», — приводит слова Титова Metaratings.
Комментарии
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