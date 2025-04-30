36-летний Генрих Мхитарян оценил текущий сезон в «Интере»

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о текущем сезоне. По словам армянина, на старте кампании-2024/2025 ему было сложно. Всего Генрих провёл 44 матча в этом сезоне, забил один гол и сделал пять результативных передач.

«Поначалу… Я не то чтобы испытывал проблемы, просто был не в лучшей форме, это разные вещи. Но матч следовал за матчем, моя игра улучшалась, и сейчас, мне кажется, я уже в хорошей форме. Благодарен партнёрам по команде и персоналу, которые помогли мне достичь своего привычного уровня. Но в целом это тяжёлый сезон. Мы хотим завершить его каким-нибудь трофеем, потому что у нас отличный состав и отличная команда», — приводит слова Мхитаряна официальный сайт УЕФА.

Генрих Мхитарян защищает цвета «Интера» с лета 2022 года. Ранее он выступал за такие клубы, как итальянская «Рома», английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», немецкая «Боруссия» Дортмунд, украинские «Шахтёр» и «Металлург». Родным клубом Мхитаряна является армянский «Пюник». Кроме того, четыре месяца (с марта по июль) 2003 года полузащитник провёл в молодёжной команде бразильского «Сан-Паулу» на правах аренды.