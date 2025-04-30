Сенников: нравится команда Лички, но от «Динамо» стоит требовать результата

Российский экс-футболист Дмитрий Сенников высказался об амбициях московского «Динамо» под руководством чешского главного тренера Марцела Лички.

«У «Динамо» есть задача — либо Кубок России, либо топ-три РПЛ. Могут быть изменения в тренерском штабе, если не выполнят задачи. Клуб совершил крупные покупки — тот же Глебов, много иностранцев. От «Динамо» стоит требовать результата. Но мне нравится команда Лички. Не стал бы торопиться. Команда находится на верху таблицы. Да, вылетели из Кубка, не станут чемпионами, однако есть игры, чтобы хорошо себя показать», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.