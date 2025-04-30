Роман Бабаев рассказал, в каком случае для ЦСКА сезон будет успешным

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, в каком случае для армейцев сезон будет считаться успешным.

— Какой результат команды будет оценён на отлично? Кубок России и бронзовые медали?

— Сейчас сложно сказать. В данный момент нужно двигаться от матча к матчу и побеждать в каждой конкретной игре. Понятно, что ЦСКА всегда хочет побеждать в каждом турнире, где участвует. Однако мы не только максималисты, но и реалисты. Поэтому вариант, который вы назвали, будет считаться достаточно успешным. Пока есть теоретическая и гипотетическая возможность, надо бороться до последнего, — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 51 очко за 26 матчей. В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России армейцы сыграют с «Зенитом».