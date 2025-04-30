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Мантуан высказался о распределении сил «Зенита» между РПЛ и Кубком России

Мантуан высказался о распределении сил «Зенита» между РПЛ и Кубком России
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Футболист «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос о распределении сил сине-бело-голубых между матчами Российской Премьер-Лиги и Кубка страны на заключительном отрезке сезона.

«Как распределить силы между РПЛ и Кубком России? Это сложно, ведь мы хотим добиться максимального результата. Но я уверен, что наш штаб прекрасно знает, как команде проявить себя лучшим образом во всех оставшихся встречах, ведь подобная ситуация привычна для «Зенита». В каждой игре на поле будут выходить те, кто лучше всего готов, а наша задача — ​внимательно слушать тренера и показывать всё, на что мы способны», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».

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