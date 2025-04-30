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Марцел Личка ответил, пострадали ли результаты «Динамо» из-за потери Тюкавина

Марцел Личка ответил, пострадали ли результаты «Динамо» из-за потери Тюкавина
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, пострадали ли результаты бело-голубых из-за потери нападающего команды Константина Тюкавина из-за травмы. Отметим, что в последних пяти матчах Российской Премьер-Лиги «Динамо» добилось только двух побед — над «Рубином» и «Оренбургом».

«Это спорт, так бывает. Хороший пример – «Манчестер Сити», у которого травмировался Родри, и сейчас они идут на четвёртом месте, хотя у них есть большой запас игроков на скамейке. Но я не хочу искать оправданий: мол, если бы Тюкавин был с нами, то мы бы выиграли эти встречи. Да, он очень важный футболист для нашей команды, который за три года вырос в очень большого игрока, однако не надо забывать, что футбол – это командный вид спорта», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

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Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1). У нападающего бело-голубых было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Позже Константин перенёс операцию на колене. Сообщалось, что ориентировочные сроки восстановления футболиста — около полугода.

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