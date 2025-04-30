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Дик Адвокат объяснил, почему не приедет на матч легенд «Зенита»

Дик Адвокат объяснил, почему не приедет на матч легенд «Зенита»
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Бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат объяснил, почему не приедет на матч легенд петербургского клуба. Игра пройдёт 25 мая 2025 года и будет приурочена к 100-летнему юбилею сине-бело-голубых.

«Причина в том, что у меня есть обязанности в национальной команде Кюрасао, в которой я проведу пять матчей через месяц, включая Золотой кубок в Америке. Надеюсь, это будет отличный день для «Зенита», — сказал Адвокат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по итогам 26 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко).

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