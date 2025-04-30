КДК оштрафовал ЦСКА и «Спартак» в сумме на 410 тысяч рублей по итогам матча РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московские ЦСКА и «Спартак» на общую сумму в 410 тысяч рублей по итогам матча 26-го тура РПЛ. Встреча состоялась 26 апреля и завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

«Представитель СМИ ЦСКА вышел на поле, штраф — 20 тысяч рублей, болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику, штраф — 30 тысяч рублей. Неподобающее поведение команды, семь предупреждений — пять футболистов и два официальных лица — 100 тысяч рублей. Штраф [главному тренеру ЦСКА Марко] Николичу 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Футболист ЦСКА Миралем Пьянич покидал техническую зону с выходом на поле, ему лично штраф 10 тысяч рублей, а ЦСКА оштрафован на 20 тысяч», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко). «Спартак», в свою очередь, располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 50 очков.