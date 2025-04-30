Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК оштрафовал ЦСКА и «Спартак» в сумме на 410 тысяч рублей по итогам матча РПЛ

КДК оштрафовал ЦСКА и «Спартак» в сумме на 410 тысяч рублей по итогам матча РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московские ЦСКА и «Спартак» на общую сумму в 410 тысяч рублей по итогам матча 26-го тура РПЛ. Встреча состоялась 26 апреля и завершилась победой армейцев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гуарирапа – 44'     1:1 Барко – 87'     1:2 Бистрович – 89'    
Удаления: Бабич – 90+3' / нет

«Представитель СМИ ЦСКА вышел на поле, штраф — 20 тысяч рублей, болельщики ЦСКА скандировали ненормативную лексику, штраф — 30 тысяч рублей. Неподобающее поведение команды, семь предупреждений — пять футболистов и два официальных лица — 100 тысяч рублей. Штраф [главному тренеру ЦСКА Марко] Николичу 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Футболист ЦСКА Миралем Пьянич покидал техническую зону с выходом на поле, ему лично штраф 10 тысяч рублей, а ЦСКА оштрафован на 20 тысяч», — приводит слова Григорьянца ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар». Команда Мурада Мусаева опережает идущий следом «Зенит» на четыре очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (51 очко). «Спартак», в свою очередь, располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Материалы по теме
«Спартак» набрал больше xG, чем ЦСКА, в проигранном армейцам матче 26-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android