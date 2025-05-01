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Расписание Лиги Европы УЕФА на 1 мая

Расписание Лиги Европы УЕФА на 1 мая
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Сегодня, 1 мая, пройдут два первых матча полуфинала Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

Права на трансляции матчей Лиги Европы УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание Лиги Европы УЕФА 1 мая (время — московское):

  • 22:00. «Тоттенхэм» (Англия) — «Будё-Глимт» (Норвегия);
  • 22:00. «Атлетик» Бильбао (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Ответные матчи полуфинала Лиги Европы между этими командами пройдут 8 мая.

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Действующим победителем данного соревнования является «Аталанта». В финале минувшего розыгрыша Лиги Европы итальянская команда разгромила леверкузенский «Байер» со счётом 3:0. В составе «Аталанты» хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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