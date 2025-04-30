Оганесян: неправильно убирать Галактионова даже при плохом исходе в Кубке России

Бывший футболист «Локомотива» Саркис Оганесян отреагировал на слухи о возможной отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера железнодорожников. Ранее в СМИ появилась информация, что специалист может быть уволен в случае вылета «Локомотива» из Фонбет Кубка России.

«Мне кажется, нецелесообразно будет принимать решение о возможном увольнении Галактионова после игры с «Ростовом». Тем более в чемпионате осталось четыре игры. Не должно быть никаких движений. Даже если будет плохой исход в Кубке, неправильно убирать тренера.

У «Локомотива» много молодых ребят, которые только начинают ощущать вкус большого футбола. Им тяжелее, чем более опытным ребятам из ЦСКА или «Спартака», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.