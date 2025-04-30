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Ливай Гарсия: хочу забивать в каждом матче и помогать «Спартаку» побеждать

Ливай Гарсия: хочу забивать в каждом матче и помогать «Спартаку» побеждать
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Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался о победе над «Динамо» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. Гарсия забил в этой встрече гол, который стал для него первым в футболке красно-белых. За «Спартак» Ливай выступает с февраля 2025 года.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

— Вы забили первый мяч за «Спартак». Все болельщики давно этого ждали. Как оцените этот гол?
— Больше всего я рад за команду, что нам удалось победить. Это самое главное. И, конечно, испытываю положительные эмоции от своего дебютного гола. Идём в Кубке дальше.

— Первый мяч уже забит. Можно ожидать от вас голов в следующих встречах?
— Такой план у меня есть. Хочу забивать в каждой игре и помогать команде побеждать, — приводит слова Гарсии «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, в котором встречались «Спартак» и «Динамо», состоялся накануне. Команды играли на домашнем стадионе красно-белых — «Лукойл Арене». Победу во встрече со счётом 2:1 праздновали игроки «Спартака».

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