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«Локомотив» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Локомотив» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 30 апреля, состоится матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Ростов». Игра пройдёт на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Митрюшкин, Тикнизян, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов, Карпукас, Сарвели, Пиняев, Раков, Сулейманов.

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Осипенко, Игнатов, Сако, Щетинин, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Комличенко, Голенков.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
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