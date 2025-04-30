«Локомотив» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Кубка России

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Сегодня, 30 апреля, состоится матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Ростов». Игра пройдёт на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Митрюшкин, Тикнизян, Погостнов, Ньямси, Сильянов, Баринов, Карпукас, Сарвели, Пиняев, Раков, Сулейманов.

«Ростов»: Ятимов, Вахания, Осипенко, Игнатов, Сако, Щетинин, Кучаев, Шанталий, Роналдо, Комличенко, Голенков.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.