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Расписание Лиги конференций УЕФА на 1 мая

Расписание Лиги конференций УЕФА на 1 мая
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Сегодня, 1 мая, пройдут два первых матча полуфинала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.

Права на трансляции матчей Лиги конференций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание Лиги конференций УЕФА 1 мая (время — московское):

  • 22:00. «Бетис» (Испания) — «Фиорентина» (Италия);
  • 22:00. «Юргорден» (Швеция) — «Челси» (Англия).

Ответные матчи полуфинала Лиги Европы между этими командами пройдут 8 мая.

Действующим победителем данного соревнования является «Олимпиакос». В финале минувшего розыгрыша Лиги конференций греческая команда победила итальянскую «Фиорентину» со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил нападающий Айюб Эль-Кааби.

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