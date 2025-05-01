Расписание Лиги конференций УЕФА на 1 мая

Сегодня, 1 мая, пройдут два первых матча полуфинала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание Лиги конференций УЕФА 1 мая (время — московское):

22:00. «Бетис» (Испания) — «Фиорентина» (Италия);

22:00. «Юргорден» (Швеция) — «Челси» (Англия).

Ответные матчи полуфинала Лиги Европы между этими командами пройдут 8 мая.

Действующим победителем данного соревнования является «Олимпиакос». В финале минувшего розыгрыша Лиги конференций греческая команда победила итальянскую «Фиорентину» со счётом 1:0. Единственный мяч во встрече забил нападающий Айюб Эль-Кааби.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: