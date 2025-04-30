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Михаил Кержаков высказался о запуске поезда в метро Санкт-Петербурга в честь «Зенита»

Михаил Кержаков высказался о запуске поезда в метро Санкт-Петербурга в честь «Зенита»
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал запуск поезда в метро Санкт-Петербурга, приуроченный к юбилею сине-бело-голубых.

«Очень красивый, прикольный поезд. Мне нравится. Честно говоря, я нечасто бываю в питерском метро. В последний раз был в метро в Москве месяц назад. Но я как раз живу на синей ветке. Возможно, теперь стану спускаться чаще, чтобы прокатиться в этом поезде», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Фото: ФК «Зенит»

Ранее пресс-служба сине-бело-голубых показала фотографии вагонов, на внешние и наружные стены которых нанесены изображения бывших и действующих футболистов «Зенита». 25 мая 2025 года исполняется 100 лет с момента основания санкт-петербургского клуба.

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