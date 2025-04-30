Тренер вратарей «Пари НН» дисквалифицирован на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча тренера вратарей «Пари НН» Джордже Пантича за оскорбление судьи во встрече 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0). Ему также назначен штраф в размере 250 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Пари НН».

В компенсированное время матча главный арбитр удалил Пантича за нецензурную брань в адрес судьи. Сербский специалист признал вину и принёс извинения арбитру встречи.

«Пари НН» с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (23 очка) располагается на 14-й строчке. Следующую игру нижегородцы проведут 4 мая с «Зенитом».