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Тренер вратарей «Пари НН» дисквалифицирован на два матча

Тренер вратарей «Пари НН» дисквалифицирован на два матча
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча тренера вратарей «Пари НН» Джордже Пантича за оскорбление судьи во встрече 26-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0). Ему также назначен штраф в размере 250 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Пари НН».

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
26 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Босельи – 45+7'    

В компенсированное время матча главный арбитр удалил Пантича за нецензурную брань в адрес судьи. Сербский специалист признал вину и принёс извинения арбитру встречи.

«Пари НН» с 23 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» (23 очка) располагается на 14-й строчке. Следующую игру нижегородцы проведут 4 мая с «Зенитом».

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