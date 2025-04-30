Игрок «Локомотива» Сильянов рассказал о самом трудном моменте в профессиональной карьере

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов рассказал, какой момент был самым трудным в его футбольной жизни.

«В самом начале, когда я только пришёл в футбол, тренер мог наорать. Тяжело это воспринималось. В один момент я даже ушёл из московских «Крыльев», пропустил пару месяцев. Меня потребовали вернуть, сказали, что парень с большим потенциалом. Тренер даже домой приезжал, просил об этом.

А так, чтобы бросить… Таких мыслей не было. Даже когда в «Ростов» уезжал. Конечно, было тяжело. Все эти переходы… Уже привыкаешь к одному месту, а тут из зоны комфорта тебя выводят. Это самые трудные моменты: переход из «Крыльев» в ЦСКА и из «Локомотива» в «Ростов», — приводит слова Сильянова официальный сайт «Локомотива».

24-летний защитник выступал за молодёжные команды московского ЦСКА. В августе 2019 года перешёл в «Локомотив», где начал играть за фарм-клуб «Локомотив-Казанка». В период с 2022 по 2023 год выступал за «Ростов» на правах аренды.