«Краснодар» показал тренировку Агкацева после травмы в игре с «Динамо» Мх

Пресс-служба «Краснодара» поделилась кадрами тренировки голкипера команды Станислава Агкацева. Напомним, основной вратарь «горожан» получил травму пальца во время того, как отражал пенальти на 90+11-й минуте матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:2).

«Стас в порядке», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара» под видео, опубликованном в официальном телеграм-канале команды.

Станислав Агкацев отразил удар нападающего Гамида Агаларова при счёте 3:2 и помог своей команде увезти из Каспийска три очка. За четыре тура до конца сезона «Краснодар» занимает в турнирной таблица РПЛ первое место с 58 очками, опережая «Зенит» на четыре очка.