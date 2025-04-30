«Краснодар» показал тренировку Агкацева после травмы в игре с «Динамо» Мх
Поделиться
Пресс-служба «Краснодара» поделилась кадрами тренировки голкипера команды Станислава Агкацева. Напомним, основной вратарь «горожан» получил травму пальца во время того, как отражал пенальти на 90+11-й минуте матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:2).
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6' 1:1 Хоссейннежад – 25' 1:2 Батчи – 45' 1:3 Сперцян – 65' 2:3 Зинович – 86'
Удаления: нет / Диего – 79'
«Стас в порядке», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара» под видео, опубликованном в официальном телеграм-канале команды.
Станислав Агкацев отразил удар нападающего Гамида Агаларова при счёте 3:2 и помог своей команде увезти из Каспийска три очка. За четыре тура до конца сезона «Краснодар» занимает в турнирной таблица РПЛ первое место с 58 очками, опережая «Зенит» на четыре очка.
Комментарии
- 30 апреля 2025
-
18:06
-
18:00
-
17:49
-
17:39
-
17:34
-
17:33
-
17:30
-
17:15
-
17:03
-
16:56
-
16:55
-
16:41
-
16:36
-
16:30
-
16:30
-
16:22
-
16:16
-
15:55
-
15:55
-
15:53
-
15:30
-
15:27
-
15:20
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:44
-
14:40
-
14:25
-
14:19
-
14:00
-
13:51
-
13:45
-
13:30