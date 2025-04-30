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«Краснодар» показал тренировку Агкацева после травмы в игре с «Динамо» Мх

«Краснодар» показал тренировку Агкацева после травмы в игре с «Динамо» Мх
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Пресс-служба «Краснодара» поделилась кадрами тренировки голкипера команды Станислава Агкацева. Напомним, основной вратарь «горожан» получил травму пальца во время того, как отражал пенальти на 90+11-й минуте матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
25 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 6'     1:1 Хоссейннежад – 25'     1:2 Батчи – 45'     1:3 Сперцян – 65'     2:3 Зинович – 86'    
Удаления: нет / Диего – 79'

«Стас в порядке», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара» под видео, опубликованном в официальном телеграм-канале команды.

Станислав Агкацев отразил удар нападающего Гамида Агаларова при счёте 3:2 и помог своей команде увезти из Каспийска три очка. За четыре тура до конца сезона «Краснодар» занимает в турнирной таблица РПЛ первое место с 58 очками, опережая «Зенит» на четыре очка.

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