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Полузащитник «Факела» Моцпан дисквалифицирован на два матча, один из них — условно

Полузащитник «Факела» Моцпан дисквалифицирован на два матча, один из них — условно
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника воронежского «Факела» Никиту Моцпана на два матча РПЛ, один из них которых – условно. Во встрече 26‑го тура РПЛ «Факел» на выезде уступил «Рубину» со счётом 1:2. В компенсированное к первому тайму время Моцпан сзади наступил на ногу шипами игроку казанцев Руслану Безрукову. Главный арбитр встречи Роман Сафьян показал Моцпану красную карточку.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
27 апреля 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
0:1 Ильин – 22'     1:1 Безруков – 56'     2:1 Безруков – 89'    
Удаления: нет / Моцпан – 45+9'

«Рассмотрели удаление футболиста Моцпана, он принял участие в заседании по видеоконференции. Он извинился перед футболистом, на котором нарушил правила. Комитет решил дисквалифицировать Моцпана на две игры Премьер-Лиги, одна из которых реальная и одна – условная», – приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.

После победы над «Факелом» казанский «Рубин» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. У команды 39 очков в 26 матчах. Воронежцы с 15 очками располагаются на последнем месте.

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