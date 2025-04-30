Полузащитник «Факела» Моцпан дисквалифицирован на два матча, один из них — условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника воронежского «Факела» Никиту Моцпана на два матча РПЛ, один из них которых – условно. Во встрече 26‑го тура РПЛ «Факел» на выезде уступил «Рубину» со счётом 1:2. В компенсированное к первому тайму время Моцпан сзади наступил на ногу шипами игроку казанцев Руслану Безрукову. Главный арбитр встречи Роман Сафьян показал Моцпану красную карточку.

«Рассмотрели удаление футболиста Моцпана, он принял участие в заседании по видеоконференции. Он извинился перед футболистом, на котором нарушил правила. Комитет решил дисквалифицировать Моцпана на две игры Премьер-Лиги, одна из которых реальная и одна – условная», – приводит слова главы КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.

После победы над «Факелом» казанский «Рубин» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. У команды 39 очков в 26 матчах. Воронежцы с 15 очками располагаются на последнем месте.