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Агент Артиги заявил, что направит письмо в ФИФА в случае невыплаты «Химками» задолженности

Агент Артиги заявил, что направит письмо в ФИФА в случае невыплаты «Химками» задолженности
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Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы испанского тренера Франка Артиги, рассказал о возможных последствиях для «Химок», если перед покинувшим команду специалистом не будут закрыты долги по зарплате.

«Если бы «Химки» выплатили деньги, Артига мне бы сказал. Следующий шаг сегодня или в понедельник после выходных в Европе, направим письмо в ФИФА. Дальше они будут этим заниматься. Все уже устали от ожидания и напряжения. Артига 100% получит свои деньги — или дружеским путём, или нет. Если сегодня не получит деньги, то юрист отправит письмо в ФИФА.

Но там тоже есть нюанс — клубу дадут определённое количество времени, чтобы рассчитаться с тренером. Однако одно дело — рассчитаться за долги, а другое — ещё два года по контракту Артиги. Я считаю, что в первую очередь должны были расплатиться со штабом, когда начали закрывать долги», — сказал Селюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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