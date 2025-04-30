«Мне было важно отличиться». Ливай Гарсия — о своём первом голе за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия оценил важность своего первого гола за красно-белых для себя. Футболист забил во встрече второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:1).

«Даже не могу описать свои эмоции. Всё сложилось хорошо не только для меня, но и для всей команды. Очень рад, что смог отличиться, однако победа «Спартака» ещё важнее. Надеюсь, мы продолжим выигрывать и дальше.

Подача Маркиньоса? Она была идеальной. Идеальнее и быть не может. Мне оставалось только добежать до нужной точки и коснуться мяча. Мне было важно отличиться.

Если вы видели моё празднование, то могли заметить, какое облегчение я испытал. 10 матчей [не мог забить], верно? 10 матчей, а ощущались они как 100. Поэтому первый мяч был очень нужен», — сказал Гарсия в интервью пресс-службе клуба.

Ливай перешёл в стан красно-белых зимой 2025 года из греческого АЕКа за € 18,7 млн. В нынешнем сезоне Гарсия провёл за «Спартак» 11 встреч во всех турнирах и отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года.