Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне было важно отличиться». Ливай Гарсия — о своём первом голе за «Спартак»

«Мне было важно отличиться». Ливай Гарсия — о своём первом голе за «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия оценил важность своего первого гола за красно-белых для себя. Футболист забил во встрече второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Динамо» (2:1).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    

«Даже не могу описать свои эмоции. Всё сложилось хорошо не только для меня, но и для всей команды. Очень рад, что смог отличиться, однако победа «Спартака» ещё важнее. Надеюсь, мы продолжим выигрывать и дальше.

Подача Маркиньоса? Она была идеальной. Идеальнее и быть не может. Мне оставалось только добежать до нужной точки и коснуться мяча. Мне было важно отличиться.

Если вы видели моё празднование, то могли заметить, какое облегчение я испытал. 10 матчей [не мог забить], верно? 10 матчей, а ощущались они как 100. Поэтому первый мяч был очень нужен», — сказал Гарсия в интервью пресс-службе клуба.

Ливай перешёл в стан красно-белых зимой 2025 года из греческого АЕКа за € 18,7 млн. В нынешнем сезоне Гарсия провёл за «Спартак» 11 встреч во всех турнирах и отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года.

Материалы по теме
«Спартаку» — два шага до трофея! Маркиньос разорвал «Динамо», а Ливай наконец забил! Видео
«Спартаку» — два шага до трофея! Маркиньос разорвал «Динамо», а Ливай наконец забил! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android