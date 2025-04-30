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Скира назвал главного претендента на роль тренера Бразилии после срыва варианта Анчелотти

Скира назвал главного претендента на роль тренера Бразилии после срыва варианта Анчелотти
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Федерация футбола Бразилии возобновила контакты с главным тренером саудовского клуба «Аль-Хиляль» Жорже Жезушем после срыва переговоров с тренером мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Как сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X, португалец уже согласился покинуть «Аль-Хиляль».

Ранее в СМИ появилась информация, что Карло Анчелотти отказался от предложения возглавить сборную Бразилии, несмотря на то что переговоры находились в продвинутой стадии и были близки к завершению. Сообщалось, что причиной отказа со стороны итальянского специалиста стало предложение от клуба «Аль-Хиляль».

Сборная Бразилии продолжает оставаться без тренера с момента увольнения 63-летнего Доривала Жуниора, который покинул команду в марте 2025 года.

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