«Локомотив» — «Ростов»: Осипенко открыл счёт в матче, реализовав пенальти

В эти минуты проходит матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Ростов». Игра идёт на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Ростова».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 27-й минуте защитник гостей Максим Осипенко открыл счёт во встрече, реализовав пенальти. Заработал 11-метровый Егор Погостнов, который сыграл рукой в своей штрафной.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.