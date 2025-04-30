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Алонсо в случае назначения в «Реал» хочет подписать Вирца, Субименди и Та — AS

Алонсо в случае назначения в «Реал» хочет подписать Вирца, Субименди и Та — AS
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо в случае назначения в мадридский «Реал» планирует подписать двух игроков леверкузенского клуба Флориана Вирца и Жонатана Та, а также Мартина Субименди из «Реала Сосьедад». Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Реал» давно следит за Вирцем и Субименди и знает, что за испанца придётся конкурировать с «Арсеналом», а за немецкого игрока – с «Баварией». Отмечается, что в случае с Мартином речь идёт о выплате € 60 млн, а с Флорианом — не менее € 100 млн.

Подчёркивается, что Та покинет «Байер» на правах свободного агента по окончании сезона и у него уже есть предварительное соглашение с «Барселоной». Однако существует вероятность, что каталонский клуб не сможет вовремя зарегистрировать контракт игрока.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист Карло Анчелотти может покинуть пост главного тренера мадридской команды по окончании сезона-2024/2025. Главным кандидатом на этот пост называют Алонсо. Действующий контракт Хаби Алонсо с «Байером» рассчитан до окончания сезона-2025/2026, как и контракт Анчелотти со «сливочными».

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