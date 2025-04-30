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«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретроформе

«Крылья Советов» сыграют с «Динамо» в ретроформе
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«Крылья Советов» сыграют в матче 27‑го тура РПЛ с «Динамо» в ретроформе. Джерси в стиле 60–70‑х годов представили в честь 83-летия самарской команды. Об этом сообщила пресс‑служба футбольного клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Главный акцент — эмблема «Куйбышев», воссозданная по мотивам значка той эпохи. Она же стала и основой фирменного паттерна на джерси.

Новая форма — это уважение к истории, связь поколений и признание в любви родному городу. Ветераны клуба Равиль Аряпов, Вячеслав Садовников, Валерьян Панфилов, Антон Бобёр и нынешние игроки Иван Сергеев, Кирилл Печенин, Владислав Шитов, Сергей Бабкин собрались вместе, чтобы показать эту форму», – говорится в сообщении.

«Крылья Советов» примут московское «Динамо» в понедельник, 5 мая. Начало – в 18:30 мск.

«Динамо» с 47 очками занимает пятую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Крылья Советов» (30) располагаются на девятой строчке.

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