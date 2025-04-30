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Тен Хаг, Фабрегас и Альгуасиль входят в шорт-лист «Байера» на замену Алонсо — Скира

Тен Хаг, Фабрегас и Альгуасиль входят в шорт-лист «Байера» на замену Алонсо — Скира
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Определились главные претенденты на замену испанцу Хаби Алонсо на посту главного тренера леверкузенского «Байера» в случае ухода специалиста в мадридский «Реал». Как сообщает журналист Николо Скира в соцсети X, в шорт-лист леверкузенцев входят три тренера: Иманол Альгуасиль, Сеск Фабрегас и Эрик тен Хаг.

Сеск Фабрегас возглавляет итальянский клуб «Комо» с лета прошлого года. Под руководством чемпиона мира и Европы новичок Серии А занимает 11-е место в турнирной таблице Серии А в текущем сезоне. Иманол Альгуасиль тренирует «Реал Сосьедад» с декабря 2018 года и уже объявил об уходе в конце сезона. Эрик тен Хаг остаётся без работы с октября прошлого года, когда покинул «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может покинуть клуб. На итальянского специалиста претендуют сборная Бразилии и саудовский «Аль-Хиляль». В числе главных претендентов на замену Анчелотти в «Королевском клубе» называется Хаби Алонсо.

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