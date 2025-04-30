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«Локомотив» — «Ростов»: гол Комличенко на 49-й минуте отменён из-за офсайда

«Локомотив» — «Ростов»: гол Комличенко на 49-й минуте отменён из-за офсайда
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В эти минуты проходит матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречаются московский «Локомотив» и «Ростов». Игра проходит на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Ростова».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 28'    

На 49-й минуте Николай Комличенко удвоил преимущество гостей. Однако после видеопросмотра гол был отменён из-за офсайда.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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