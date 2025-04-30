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Карло Анчелотти хочет остаться в мадридском «Реале» — COPE

Карло Анчелотти хочет остаться в мадридском «Реале» — COPE
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен остаться в «Королевском клубе», несмотря на слухи о его скором уходе из команды. Как сообщает COPE, приоритеты итальянца расставлены следующим образом: «Реал» Мадрид, сборная Бразилии, «Аль-Хиляль».

Ранее в СМИ появилась информация, что Карло Анчелотти покинет «Реал», а его место во главе команды займёт тренер «Байера» Хаби Алонсо. В услугах Анчелотти была заинтересована сборная Бразилии, однако продвинутые переговоры сорвались после интереса к специалисту со стороны саудовского «Аль-Хиляля».

Сообщалось также, что Карло Анчелотти может уйти с поста главного тренера «Реала», но остаться в клубе в иной роли.

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