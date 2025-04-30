«Очень много сил и эмоций потратил на скамейке». Сафонов — о матче «Арсенал» — «ПСЖ» в ЛЧ

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу парижан над «Арсеналом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Сам россиянин остался в запасе и всю игру провёл на скамье запасных.

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«Всем привет! Уже провёл тренировку утром. Вчера ночью прилетели, не стал ничего писать. Полдела сделано в полуфинале. Тяжёлый матч вчера был, очень напряжённый, очень много сил и эмоций потратил я на скамейке. Для меня всегда было тяжелее смотреть со стороны и не иметь ни малейшей возможности повлиять на результат. Но мы победили. Классная игра была, интересная. Надеюсь, всем понравилось. Поэтому всех с победой и идём дальше», — заявил Сафонов в видеообращении в своём телеграм-канале.

Ответная встреча 1/2 финала между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдёт в Париже. Игра назначена на среду, 7 мая. В финале Лиги чемпионов победитель двухматчевого противостояния встретится с сильнейшей командой из пары «Барселона» — «Интер».