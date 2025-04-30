«Для него предел — только небо». Ливай Гарсия высказался об игре Маркиньоса

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия высказался об игре полузащитника красно-белых Маркиньоса и заявил, что восхищается своим товарищем по команде.

«Марки — фантастический футболист, потрясающе играет на команду. Для него предел — только небо. С первого дня в «Спартаке» я им восхищаюсь», — сказал Гарсия в интервью пресс-службе клуба.

25-летний Маркиньос перешёл в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша» в августе 2024 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 32 матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года.