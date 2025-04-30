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Экс-игрок «Зенита» Крижанац сообщил, что не сыграет в матче легенд в честь 100-летия клуба

Экс-игрок «Зенита» Крижанац сообщил, что не сыграет в матче легенд в честь 100-летия клуба
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Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» Ивица Крижанац заявил, что не получал официального приглашения от клуба принять участие в ретроматче в честь 100-летия сине-бело-голубых. Торжественные мероприятия и выставочная встреча, приуроченные к юбилею «Зенита», запланированы на 25 мая.

«Мне не поступало официального приглашения от «Зенита», но оно было от людей, которые работают в клубе. К сожалению, я не смогу приехать на этот матч», — сказал Крижанац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ивица Крижанац выступал за «Зенит» с января 2005 года по январь 2011-го. Карьеру хорват завершил на родине в клубе «Сплит».

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