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Ракитич: согласен с Пике, что Ямаль не играл бы в стартовом составе в нашей «Барселоне»

Ракитич: согласен с Пике, что Ямаль не играл бы в стартовом составе в нашей «Барселоне»
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Бывший атакующий полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич высказался о 17-летнем вингере каталонского клуба Ламине Ямале. Ракитич согласился с экс-защитником сине-гранатовых Жераром Пике, заявившим, что Ямаль вряд ли пробился бы в основу «Барселоны» в прошлом.

«Пике прав. Тогда у нас было лучшее трио в истории в лице Неймара, Суареса и Месси. Но Ламин невероятен: я бы выпустил его на позиции вингера, опорника – где угодно. Мне нравится его смелость, его настрой. Ему нужно просто продолжать получать удовольствие от футбола», – приводит слова Ракитича Marca.

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль принял участие в 48 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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