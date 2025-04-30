Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «МЮ» Диалло впервые за три месяца вернулся к тренировкам

Нападающий «МЮ» Диалло впервые за три месяца вернулся к тренировкам
Комментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло, который получил травму лодыжки в феврале, вернулся к тренировкам с командой перед матчем 1/2 финала Лиги Европы с «Атлетиком». Об этом сообщил официальный аккаунт клуба в соцсети Х.

Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Диалло не принимал участия во встречах с февраля 2025 года. В текущем сезоне на счету вингера девять голов и семь ассистов в 36 играх. Амад Диалло перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2030 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 40 млн.

«Атлетик» примет «Манчестер Юнайтед» в четверг, 1 мая. Начало – в 22:00 мск.

Материалы по теме
«Барселоне» интересен Рашфорд, «Манчестер Юнайтед» требует £ 40 млн — The i Paper
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android