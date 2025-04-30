Нападающий «МЮ» Диалло впервые за три месяца вернулся к тренировкам

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло, который получил травму лодыжки в феврале, вернулся к тренировкам с командой перед матчем 1/2 финала Лиги Европы с «Атлетиком». Об этом сообщил официальный аккаунт клуба в соцсети Х.

Диалло не принимал участия во встречах с февраля 2025 года. В текущем сезоне на счету вингера девять голов и семь ассистов в 36 играх. Амад Диалло перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2030 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 40 млн.

«Атлетик» примет «Манчестер Юнайтед» в четверг, 1 мая. Начало – в 22:00 мск.