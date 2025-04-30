«Зенит» — ЦСКА: стартовые составы команд на финал Пути РПЛ Кубка России

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Сегодня, 30 апреля, состоится финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу, в котором встретятся «Зенит» и ПФК ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Алип, Нино, Дркушич, Горшков, Вендел, Зделар, Мостовой, Луис Энрике, Гонду, Кассьерра.

ЦСКА: Тороп, Абдулкадыров, Лукин, Мойзес, Гаич, Бистрович, Пьянич, Кисляк, Обляков, Глебов, Гуарирапа.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В Пути регионов борьбу продолжают «Спартак», «Ростов» и «Локомотив».