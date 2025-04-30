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В суде начато рассмотрение дела экс-директора ФК «Новосибирск»

В суде начато рассмотрение дела экс-директора ФК «Новосибирск»
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Центральный районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова. Он не признал вину. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирска.

По данным следствия, с мая 2020 года по август 2022 года генеральный директор футбольного клуба организовал хищение бюджетных средств, выделенных министерством физической культуры и спорта региона на аренду спортивных сооружений. По версии следователей, деньги ушли не по назначению, а их общая сумма составила 21 млн рублей. Помимо этого, Перлова и других обвиняемых также подозревают в заключении фиктивных договоров на обслуживание футбольного поля стадиона «Динамо». Через эту схему, как утверждает следствие, было похищено ещё 3,2 млн рублей, выделенных региональным Минспорта.

Футбольный клуб Перлов возглавлял в качестве гендиректора с 2020 по 2022 год.

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