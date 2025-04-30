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«Ростов» обыграл «Локомотив» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

Завершился матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Локомотив» и «Ростов». Игра проходила на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». Победу одержали гости со счётом 2:0.

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На 28-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт во встрече, реализовав пенальти. На 50-й минуте Николай Комличенко удвоил преимущество гостей. Однако после видеопросмотра гол был отменён из-за офсайда. На 86-й минуте Егор Голенков забил второй мяч и установил окончательный счёт в матче — 0:2.

Таким образом, «Ростов» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где встретится со «Спартаком».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.