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Локомотив — Ростов, результат матча 30 апреля 2025, счёт 0:2, Кубок России 2024-2025

«Ростов» обыграл «Локомотив» и вышел в финал Пути регионов Кубка России
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Завершился матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московский «Локомотив» и «Ростов». Игра проходила на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». Победу одержали гости со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 28'     0:2 Голенков – 87'    
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На 28-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко открыл счёт во встрече, реализовав пенальти. На 50-й минуте Николай Комличенко удвоил преимущество гостей. Однако после видеопросмотра гол был отменён из-за офсайда. На 86-й минуте Егор Голенков забил второй мяч и установил окончательный счёт в матче — 0:2.

Таким образом, «Ростов» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где встретится со «Спартаком».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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