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Два игрока «Челси» пропустят полуфинал Лиги конференций с «Юргорденом» из-за травм — Якобс

Два игрока «Челси» пропустят полуфинал Лиги конференций с «Юргорденом» из-за травм — Якобс
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Два футболиста лондонского «Челси» не поехали в Швецию на первый матч 1/2 финала Лиги конференций УЕФА, в котором «синие» встретятся с «Юргорденом». Игра пройдёт в четверг, 1 мая. Как сообщает журналист Бен Якобс в соцсети X, с командой на выезд не отправились форвард Кристофер Нкунку и голкипер Роберт Санчес.

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, немецкий нападающий получил небольшой удар на тренировке, а испанский вратарь травмировался в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0). Оба игрока остались дома в целях предосторожности.

В случае победы над «Юргорденом» по сумме двух встреч лондонский «Челси» выйдет в финал Лиги конференций, где встретится с сильнейшей командой из пары «Бетис» — «Фиорентина».

Календарь Лиги конференций УЕФА
Турнирная сетка Лиги конференций УЕФА
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