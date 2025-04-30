Два игрока «Челси» пропустят полуфинал Лиги конференций с «Юргорденом» из-за травм — Якобс

Два футболиста лондонского «Челси» не поехали в Швецию на первый матч 1/2 финала Лиги конференций УЕФА, в котором «синие» встретятся с «Юргорденом». Игра пройдёт в четверг, 1 мая. Как сообщает журналист Бен Якобс в соцсети X, с командой на выезд не отправились форвард Кристофер Нкунку и голкипер Роберт Санчес.

По данным источника, немецкий нападающий получил небольшой удар на тренировке, а испанский вратарь травмировался в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (1:0). Оба игрока остались дома в целях предосторожности.

В случае победы над «Юргорденом» по сумме двух встреч лондонский «Челси» выйдет в финал Лиги конференций, где встретится с сильнейшей командой из пары «Бетис» — «Фиорентина».