Защитник «Реала» Антонио Рюдигер может завершить карьеру — El Confidencial

Центральный защитник мадридского «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер может завершить профессиональную карьеру из-за травмы. Как сообщает El Confidencial, у футболиста был диагностирован остеоартроз на ранней стадии. Данное заболевание приводит к разрушению хрящевых тканей суставов.

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Сообщается, что в мадридском «Реале» знали о проблемах Рюдигера со здоровьем, но отказались от трансферов защитников на замену немцу.

Антонио Рюдигер перебрался в «Реал» из «Челси» в статусе свободного агента летом 2022 года. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Всего в активе 32-летнего футболиста 49 матчей, три гола и одна результативная передача в текущем сезоне.