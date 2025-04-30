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«Спартак» и «Ростов» сыграют в финале Пути регионов Кубка России

«Спартак» и «Ростов» сыграют в финале Пути регионов Кубка России
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Московский «Спартак» и «Ростов» на стадионе «Лукойл Арена» определят лучшую команду Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится ориентировочно 13-15 мая, победитель встретится в Суперфинале с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
30 апреля 2025, среда. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Осипенко – 28'     0:2 Голенков – 87'    
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
29 апреля 2025, вторник. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Маркиньос – 14'     1:1 Денисов – 20'     2:1 Гарсия – 50'    
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«Ростов» во втором этапе 1/2 финала обыграл в Москве «Локомотив» (2:0), «Спартак» был сильнее «Динамо» (2:1).

Первый матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 30 апреля, и начнётся в 20:30 мск. Ответный — в Москве — 14 мая. Финал Кубка России в «Лужниках» пройдёт 1 июня в 19:00 мск.

Действующим обладателем трофея является «Зенит», до этого в 2023 году и 2022-м соответственно победу праздновали ЦСКА и «Спартак». «Ростов» брал Кубок России в 2014 году.

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