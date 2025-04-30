«Спартак» и «Ростов» сыграют в финале Пути регионов Кубка России

Московский «Спартак» и «Ростов» на стадионе «Лукойл Арена» определят лучшую команду Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится ориентировочно 13-15 мая, победитель встретится в Суперфинале с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

Выиграй PS5 в БЕТКИПЕР! Все подробности на betkeeper.championat.com играть

«Ростов» во втором этапе 1/2 финала обыграл в Москве «Локомотив» (2:0), «Спартак» был сильнее «Динамо» (2:1).

Первый матч между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 30 апреля, и начнётся в 20:30 мск. Ответный — в Москве — 14 мая. Финал Кубка России в «Лужниках» пройдёт 1 июня в 19:00 мск.

Действующим обладателем трофея является «Зенит», до этого в 2023 году и 2022-м соответственно победу праздновали ЦСКА и «Спартак». «Ростов» брал Кубок России в 2014 году.