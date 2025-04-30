«Барселона» — «Интер»: стартовые составы команд на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

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Сегодня, 30 апреля, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и миланский «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании. В качестве главного арбитра выступит француз Клеман Тюрпен. Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Барселона»: Щенсны, Пау Кубарси, Мартинес, Торрес, Педри, Рафинья, Ямаль, Ольмо, де Йонг, Кунде, Мартин.

«Интер»: Зоммер, Думфрис, Бастони, Ачерби, Биссекк, Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.