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Александр Кульчий: «Ростов» играет на багаже Карпина — он проделал огромную работу

Александр Кульчий: «Ростов» играет на багаже Карпина — он проделал огромную работу
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Кульчий выразил мнение, что команда всё ещё играет на багаже экс-тренера Валерия Карпина.

«Карпин проделал огромную работу в «Ростове». Команда ещё играет на его багаже. Показывают хороший и агрессивный футбол. Нравится их игра! Бывают ничьи, проигрыши, но качество футбола нравится. «Спартаку» предстоит сложный матч с ними. Их встречи всегда проходят в бескомпромиссной борьбе. Будет очень сложно обеим командам», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 30 апреля, «Ростов» одержал победу над «Локомотивом» (2:0) в полуфинале Пути регионов Кубка России и прошёл в следующий этап турнира, где встретится со «Спартаком», который днём ранее обыграл московское «Динамо» со счётом 2:1.

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