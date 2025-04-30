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«Зенит» — ЦСКА: Матео Кассьерра открыл счёт в матче на 17-й минуте

«Зенит» — ЦСКА: Матео Кассьерра открыл счёт в матче на 17-й минуте
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В эти минуты проходит финальный матч Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу, в котором встречаются «Зенит» и ПФК ЦСКА. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Кассьерра – 17'    

На 17-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра открыл счёт в игре, подставив ногу после дальнего удара полузащитника Саши Зделара.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем Пути регионов. В полуфинале Пути РПЛ «Зенит» в двух встречах одолел «Ростов» (1:0, 2:0). ЦСКА оказался сильнее московского «Динамо» в столичном дерби (2:1, 0:0). В Пути регионов борьбу продолжают «Спартак», «Ростов» и «Локомотив».

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