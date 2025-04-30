Ушёл из жизни экс-футболист и тренер «Балтики» Ерёменко
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Бывший тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Арнольд Ерёменко ушёл из жизни на 88-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Балтика» скорбит…
Сегодня на 88-м году жизни перестало биться сердце Арнольда Ерёменко.
Будучи футболистом, Ерёменко провёл в нашем клубе всего один сезон, но как много сделал для калининградского футбола на тренерском поприще… Он был наставником для огромного количества мальчишек, воспитал таких легенд, как Бирюков, Войтюк, Алексанов – и многих, многих других достойных футболистов
Футбольный клуб «Балтика» выражает соболезнования родным и близким Арнольда Фёдоровича. Вечная память!» – говорится в сообщении.
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